Fumo, massi sulle auto e paura: ecco il cedimento di una parete rocciosa a Pozzuoli – Il video

Il crollo dopo la scossa che ha interessato i Campi Flegrei

Uno dei video che circola di più in rete del terremoto di oggi ai Campi Flegrei è il crollo di una parete rocciosa, un costone di tufo, a Pozzuoli, precisamente in via Gerolomini. Fortunatamente nessuna persona risulta colpita dalla caduta dei massi. L’area interessata dal crollo è un parcheggio condominiale. Nelle immagini si nota un’auto danneggiata, colpita da un enorme masso staccatosi dalla parte rocciosa. Qui sotto la visuale dalla via, sopra la visuale da una delle abitazioni poste più in alto rispetto all’area che ha avuto cedimenti. Nella zona si segnala, tra l’altro il passaggio della rete ferroviaria.