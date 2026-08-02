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Scontro shock tra due elicotteri antincendio in Grecia: soccorsi in azione – Il video

02 Agosto 2026 - 16:04 Ygnazia Cigna
L'incidente è avvenuto mentre i velivoli erano in azione contro un vasto rogo che sta interessando l'Attica occidentale
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Due elicotteri impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo si sono scontrati nella zona di Psatha, a ovest di Atene. L’incidente è avvenuto mentre i velivoli erano in azione contro un vasto rogo che sta interessando l’Attica occidentale. Le squadre di soccorso sono state immediatamente attivate per individuare gli equipaggi coinvolti.

Le possibili cause dello scontro

Secondo una prima ricostruzione, all’origine della collisione potrebbe esserci stata la scarsa visibilità provocata dal fumo intenso sprigionato dall’incendio. A bordo di ciascun elicottero si trovavano due persone tra piloti, operatori e personale incaricato del coordinamento con la centrale operativa. Uno dei due mezzi sarebbe precipitato in un’area particolarmente impervia, rendendo più difficili le operazioni di recupero. Non sono ancora state rese note le condizioni dei piloti e se ci sono eventuali vittime.

Articolo in aggiornamento

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