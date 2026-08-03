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«Set ai 4 game e senza vantaggi», la proposta di Djokovic per avere match più corti: ecco come cambierebbe il tennis – Il video

03 Agosto 2026 - 19:27 Cecilia Dardana
Il campione serbo rilancia l'idea di accorciare i match per contenerli entro le due ore: «È meglio per tutti». Un format finora testato soltanto nelle Next Gen Finals
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Una vera e propria rivoluzione per il mondo della racchetta, pensata per rendere le partite più dinamiche e sostenibili sia per gli atleti sia per il pubblico. Novak Djokovic lancia una proposta destinata a far discutere l’intero circuito mondiale. Intervenuto ai microfoni dello YouTuber Nick Knows Ball durante il Fanatics Fest di New York, il vincitore di 24 titoli Slam ha tratteggiato la sua personale visione del tennis del futuro.

Il nuovo formato ideato

L’obiettivo del tennista serbo è quello di ridurre la durata media degli incontri senza rinunciare allo spettacolo, intervenendo direttamente sulla struttura del punteggio tradizionale. «Bisognerebbe cambiare il formato del punteggio: giocare fino a 4 game per set, possibilmente senza vantaggi all’interno del game, al meglio dei cinque set. Mantenere le partite in una finestra di due ore. È meglio per tutti».

Un modello finora riservato solo ai giovani

La formula suggerita da Djokovic non è del tutto inedita: si tratta infatti del regolamento già adottato nelle Next Gen ATP Finals, la competizione riservata ai migliori Under 21 che non assegna punti per il ranking principale. La sua eventuale estensione ai tornei del circuito maggiore o perfino alle prove dello Slam segnerebbe una svolta epocale, destinata a dividere i puristi della disciplina, gli addetti ai lavori e i tifosi di tutto il mondo.

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