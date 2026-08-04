Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFIFAImmigrazioneIncidenti aerei
ATTUALITÀFirenzeLuccaPisaTerremotiToscana

Terremoto a Pisa di magnitudo 4.3: scossa avvertita a Lucca, Firenze e Massa Carrara

04 Agosto 2026 - 11:10 Alba Romano
terremoto pisa toscana
terremoto pisa toscana
Trema la Toscana settentrionale. Le persone sono scese in strada. Sono in corso le verifiche della Regione
Google Preferred Site

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito questa mattina la Toscana settentrionale ed è stata avvertita distintamente in un’ampia area della regione, da Pisa a Lucca, fino a Massa Carrara e Firenze. Al momento non risultano danni a persone o edifici, ma sono tuttora in corso le verifiche da parte della Protezione civile e degli enti locali.

L’epicentro del terremoto

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato intorno alle 10.15 con epicentro a circa 7 chilometri da Pisa e a una profondità di 8 chilometri. La scossa ha spinto numerose persone a lasciare abitazioni e uffici. Nel centro di Pisa, in particolare, decine di dipendenti degli uffici pubblici sono scesi in strada in via precauzionale e ai vigili del fuoco sono arrivate numerose richieste di informazioni.

«Verifiche in corso»

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato l’avvio dei controlli. «Sono in corso le verifiche con il sistema regionale», ha scritto sui social poco dopo il terremoto. L’evento segue un’altra scossa registrata nella notte tra il 30 e il 31 luglio, quando un sisma di magnitudo 2.8 aveva interessato la stessa area con epicentro tra San Giuliano Terme e Pisa. Anche in quel caso il terremoto era stato avvertito dalla popolazione, ma senza provocare conseguenze.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Caldo estremo, oggi 25 città da bollino rosso. Quando finirà la quarta ondata?

2.

Del Vecchio con i fiori per la ex al San Raffaele: il ricovero, la battaglia legale per la figlia e il giallo sulla notte in ospedale

3.

Cassazione: legittimo il licenziamento del prof che scioperava contro il Green pass

4.

Chi era Federico Venco, il motociclista investito e ucciso per avere soccorso una sconosciuta in strada

5.

Chi sono le 6 vittime dell’incidente sulla statale Terni-Rieti. La procura indaga per omicidio stradale plurimo

leggi anche
campi flegrei terrmoto sfollati accertamenti procura
ATTUALITÀ

Campi Flegrei, la procura indaga sui costoni: chiuso lo sciame sismico, ora si pensa agli sfollati

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Campi Flegrei, 26 feriti e 300 sfollati dopo il terremoto. Il ministro Musumeci: «Possibili nuove scosse» – Il video

Di Alba Romano
terremoto in campania
ATTUALITÀ

Terremoto a Napoli, altre 60 scosse nella notte

Di Francesca Milano