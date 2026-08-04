Terremoto a Pisa di magnitudo 4.3: scossa avvertita a Lucca, Firenze e Massa Carrara

Trema la Toscana settentrionale. Le persone sono scese in strada. Sono in corso le verifiche della Regione

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 ha colpito questa mattina la Toscana settentrionale ed è stata avvertita distintamente in un’ampia area della regione, da Pisa a Lucca, fino a Massa Carrara e Firenze. Al momento non risultano danni a persone o edifici, ma sono tuttora in corso le verifiche da parte della Protezione civile e degli enti locali.

L’epicentro del terremoto

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato intorno alle 10.15 con epicentro a circa 7 chilometri da Pisa e a una profondità di 8 chilometri. La scossa ha spinto numerose persone a lasciare abitazioni e uffici. Nel centro di Pisa, in particolare, decine di dipendenti degli uffici pubblici sono scesi in strada in via precauzionale e ai vigili del fuoco sono arrivate numerose richieste di informazioni.

«Verifiche in corso»

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato l’avvio dei controlli. «Sono in corso le verifiche con il sistema regionale», ha scritto sui social poco dopo il terremoto. L’evento segue un’altra scossa registrata nella notte tra il 30 e il 31 luglio, quando un sisma di magnitudo 2.8 aveva interessato la stessa area con epicentro tra San Giuliano Terme e Pisa. Anche in quel caso il terremoto era stato avvertito dalla popolazione, ma senza provocare conseguenze.