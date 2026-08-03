Campi Flegrei, la procura indaga sui costoni: chiuso lo sciame sismico, ora si pensa agli sfollati

Per i lavori sulle pareti rocciose sono stati stanziati fondi che al momento risultano inutilizzati. Si lavora per riaprire la galleria di Monte Olibano

Oggi, lunedì 3 agosto, non ci sono state nuove scosse di terremoto nell’area dei Campi Flegrei, in particolare a Pozzuoli, dove c’è stato l’epicentro del sisma che nei giorni scorsi ha prodotto crolli, crepe profonde sugli edifici e interi quartieri impraticabili. Ieri, la direttrice dell’INGV Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, ha comunicato la chiusura dello sciame sismico. La procura di Napoli, intanto, sta acquisendo documentazione per una serie di accertamenti sulla messa in sicurezza di alcuni costoni, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento, il fascicolo è meramente esplorativo: non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati.

Gli accertamenti dei pm dopo la scossa

Per la messa in sicurezza di quei costoni sono stati stanziati fondi che però, al momento, risultano inutilizzati. Gli accertamenti, poi, riguarderanno inevitabilmente anche quanto accaduto in via Gerolomini, nel comune di Pozzuoli, dove si è sfiorata la tragedia. In quella strada, la violenta scossa di venerdì sera ha fatto crollare una parte del costone del Monte Olibano e le rocce hanno schiacciato auto e scooter parcheggiati in uno spiazzo antistante una palazzina provocando anche feriti gravi. Alcuni massi hanno schiacciato le auto in sosta e la zona è stata completamente ricoperta da un polverone bianco.

La situazione degli sfollati e il nodo dei trasporti

Mentre la procura fa i suoi accertamenti, l’attenzione si sposta innanzitutto sugli sfollati. Secondo quanto emerso dalle due riunioni di ieri del Centro coordinamento soccorsi, sarebbero circa 350, ma il numero potrebbe essere più alto perché si attendono le valutazioni delle strutture da parte dei Vigili del Fuoco. Al momento, una buona parte degli sfollati non ha una collocazione e per questo motivo da ieri c’è un’attività coordinata dalla Regione Campania, che ha stanziato un milione di euro destinato ai Contributi di autonoma sistemazione (Cas). Sarà sufficiente la certificazione di inagibilità dell’immobile per rendere più veloce la procedura. Il Comune di Pozzuoli, inoltre, ha attivato i numeri dedicati alla richiesta di assistenza alberghiera per i cittadini. Per quanto riguarda i trasporti, c’è da capire come ovviare alll’impraticabilità della galleria di Monte Olibano e alla chiusura della metro tra Pozzuoli e Campi Flegrei.

Il sopralluogo del ministro Giuli

In seguito alle scosse dei giorni scorsi, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato a Pozzuoli per visitare l’Anfiteatro Flavio. Il sopralluogo ha avuto l’obiettivo di verificare lo stato di conservazione dei beni a seguito delle recenti scosse di terremoto. Più tardi, il ministro sarà al Parco archeologico di Pompei per la presentazione della ricostruzione scientifica in bronzo del Canone di Policleto.

Foto copertina: ANSA/Cesare Abbate