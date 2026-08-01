Terremoto a Napoli, altre 60 scosse nella notte

I sismografi continuano a registrare terremoti di assestamento di magnitudo decisamente inferiore a quella di ieri, che è stata la più alta degli ultimi 40 anni

Dopo la scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi quarant’anni, registrata alle 19.46 di ieri, 31 luglio, i sismografi dell’area flegrea hanno continuato a rilevare una sessantina di terremoti nell’area del bradisismo, quasi tutti di lieve intensità. La scossa più forte delle ultime ore, di magnitudo 3.1, si è verificata alle 5.47 di questa mattina, 1° agosto, ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione, nei Comuni di Pozzuoli e Bacoli ma anche in diversi quartieri napoletani.

Le verifiche sugli edifici

E mentre la Campania continua a tremare, oggi alle 10 si terrà una nuova riunione del Centro coordinamento soccorsi, che il prefetto di Napoli Michele di Bari ha riunito subito dopo la violenta scossa di terremoto nei Campi Flegrei. I sindaci, le forze dell’ordine, la protezione civile e tutti gli altri soggetti coinvolti nell’emergenza faranno il punto della situazione.

Proseguono, inoltre, le verifiche strutturali degli edifici: la scorsa notte i Vigili del fuoco hanno proceduto allo sgombero di 18 famiglie in via Sannino e di altri quattro in via San Vitagliano. Il porto di Pozzuoli resterà chiuso e l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale sta predisponendo una ordinanza di interdizione delle aree demaniali marittime sottostanti ai costoni rocciosi.