Il crollo della facciata del tribunale di Bolzano: «Un boato fortissimo»

Ferita un'addetta alle pulizie

Questa mattina all’alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il cedimento del Tribunale di Bolzano interessa la parte centrale della struttura dove in questo periodo erano in corso lavori di ristrutturazione. In corso le verifiche per escludere altri crolli. Le colonne esterne del palazzo di giustizia non sono crollate.

Le conseguenze

A seguito del crollo sono andate distrutte diverse aule e diversi uffici. Completamente distrutta l’aula principale, quella della Corte d’Assise ma anche le due aule al terzo piano dove si tenevano le udienze civili. La parte centrale del Tribunale è completamente inagibile. È crollato il ‘passaggio’ tra Procura e Tribunale. Presente un quarto piano dove sono ubicati gli uffici sui lati di via Duca d’Aosta e Corso Italia che non è crollato. C’è una ferita: l’addetta alle pulizie, che è riuscita a uscire autonomamente dall’edificio. La chiamata di emergenza al corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è arrivata alle ore 6.24. Erano presenti all’interno del palazzo di giustizia le addette alle pulizie che in quell’esatto momento erano impegnate nelle aree laterali dello stabile.

Un boato

Le persone che vivono nei palazzi che s’affacciano sulla piazza Tribunale, ovvero via Duca d’Aosta e Corso Italia, hanno parlato di un «boato fortissimo, un terremoto», poi il crollo e la nube di polvere. In piazza Tribunale in queste ore si sono riversati tanti curiosi a scattare fotografie e fare video. Dalla piazza, attraverso il grande buco del crollo, si scorge la montagna retrostante di San Genesio. Massiccio il dispositivo di sicurezza allestito dalle forze dell’ordine. È stato chiuso in entrata il parcheggio sotterraneo a piazza Tribunale mentre è percorribile Largo Falcone e Borsellino che e’ il passaggio ricavato tra via Duca d’Aosta e Corso Italia.