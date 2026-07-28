Ultime notizie AcciseCaldo recordCrisi Usa - IranGiapponeNazionale italiana
ESTERIArteCrolliGiapponeTerremotiVideo

Terremoto in Giappone, il momento del crollo delle mura al Castello di Kumamoto – Il video

28 Luglio 2026 - 14:58 Olga Colombano
Il terremoto ha danneggiato anche una delle fortezze più imponenti del Paese, celebre per le sue mura difensive costruite durante l'epoca dei samurai.
Google Preferred Site

Il terremoto che ha colpito il Giappone nel pomeriggio di martedì 28 luglio ha provocato, oltre che l’esplosione a un centro commerciale e danni a diverse abitazioni, il crollo di alcune parti delle mura del Castello di Kumamoto. Si tratta di una delle fortezze più grandi e imponenti del Paese composto da oltre 49 torri difensive, 18 porte principali e 29 porte secondarie.

Una delle fortezze più imponenti del Giappone

Considerato uno dei più importanti esempi di architettura difensiva dell’epoca dei samurai, il Castello di Kumamoto è conosciuto soprattutto per il particolare design delle sue mura in pietra. La loro pendenza è inizialmente dolce, ma diventa quasi verticale man mano che si sale. La fortezza era inoltre circondata da profondi fossati e da percorsi labirintici, progettati per rallentare gli invasori e costringerli a muoversi sotto il tiro dei difensori. Queste soluzioni rendevano molto difficile l’arrampicata ai nemici e faceva scivolare verso il basso anche le pietre lanciate contro la fortezza. Ecco, dai primi video sembrerebbe che, ad aver patito di più la scossa di terremoto, sarebbero stati proprio i muri della fortezza.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Dormo da zero a tre ore a notte». La premier giapponese Takaichi si vanta sui social, ma scoppia la polemica: «Imbarazzante»

2.

Parigi, accoltella tre donne per strada, una sarebbe incinta. Fermato un uomo – Il video

3.

Trump al veleno su Netanyahu: «Senza di me Israele sarebbe distrutto». E minaccia (ancora) l’Iran

4.

Insulti e gesti osceni contro una signora: «Scusa se portiamo soldi nel tuo Paese». È polemica su un gruppo di giovani italiani a Bangkok – Il video

5.

Attacco al Pride di Berlino, ucciso l’attentatore Abdul Ballout. «Colpito a morte durante il blitz della polizia» – Il video