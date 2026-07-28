Terremoto in Giappone, il momento del crollo delle mura al Castello di Kumamoto – Il video

Il terremoto ha danneggiato anche una delle fortezze più imponenti del Paese, celebre per le sue mura difensive costruite durante l'epoca dei samurai.

Il terremoto che ha colpito il Giappone nel pomeriggio di martedì 28 luglio ha provocato, oltre che l’esplosione a un centro commerciale e danni a diverse abitazioni, il crollo di alcune parti delle mura del Castello di Kumamoto. Si tratta di una delle fortezze più grandi e imponenti del Paese composto da oltre 49 torri difensive, 18 porte principali e 29 porte secondarie.

Una delle fortezze più imponenti del Giappone

Considerato uno dei più importanti esempi di architettura difensiva dell’epoca dei samurai, il Castello di Kumamoto è conosciuto soprattutto per il particolare design delle sue mura in pietra. La loro pendenza è inizialmente dolce, ma diventa quasi verticale man mano che si sale. La fortezza era inoltre circondata da profondi fossati e da percorsi labirintici, progettati per rallentare gli invasori e costringerli a muoversi sotto il tiro dei difensori. Queste soluzioni rendevano molto difficile l’arrampicata ai nemici e faceva scivolare verso il basso anche le pietre lanciate contro la fortezza. Ecco, dai primi video sembrerebbe che, ad aver patito di più la scossa di terremoto, sarebbero stati proprio i muri della fortezza.