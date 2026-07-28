Terremoto in Giappone, il momento del crollo delle mura al Castello di Kumamoto – Il video
Il terremoto che ha colpito il Giappone nel pomeriggio di martedì 28 luglio ha provocato, oltre che l’esplosione a un centro commerciale e danni a diverse abitazioni, il crollo di alcune parti delle mura del Castello di Kumamoto. Si tratta di una delle fortezze più grandi e imponenti del Paese composto da oltre 49 torri difensive, 18 porte principali e 29 porte secondarie.
Una delle fortezze più imponenti del Giappone
Considerato uno dei più importanti esempi di architettura difensiva dell’epoca dei samurai, il Castello di Kumamoto è conosciuto soprattutto per il particolare design delle sue mura in pietra. La loro pendenza è inizialmente dolce, ma diventa quasi verticale man mano che si sale. La fortezza era inoltre circondata da profondi fossati e da percorsi labirintici, progettati per rallentare gli invasori e costringerli a muoversi sotto il tiro dei difensori. Queste soluzioni rendevano molto difficile l’arrampicata ai nemici e faceva scivolare verso il basso anche le pietre lanciate contro la fortezza. Ecco, dai primi video sembrerebbe che, ad aver patito di più la scossa di terremoto, sarebbero stati proprio i muri della fortezza.
【熊本城休園のお知らせ】— 熊本城【公式】 (@kumamoto_castle) July 28, 2026
本日(7月28日)発生した地震の影響により、熊本城では施設および園内の安全確認を実施しております。
このため、安全が確認されるまでの間、臨時休園とさせていただきます。… pic.twitter.com/G3reJnGlRt