Accordo tra Dolomiti Superski e l’Antitrust, previsti rimborsi per gli skipass acquistati: chi ne ha diritto e quando fare domanda

Chiusa l'indagine sulle regole di concorrenza con un piano da 30 milioni. Chi ha acquistato uno skipass tra il 2022 e il 2025 potrà chiedere un rimborso o un voucher. Ecco come fare

Chi ha acquistato uno skipass per le piste del mega-comprensorio Dolomiti SuperSki nelle stagioni invernali dal 2022 al 2025 potrà ricevere un rimborso. La decisione arriva dopo la chiusura dell’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) nei confronti del Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi di valle associati (che con impianti a fune coprono località come Cortina d’Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena, Val di Fassa, Alpe Lusia, Civetta, Arabba, 3 Zinnen, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza e Rio Pusteria).

L’istruttoria, avviata nel luglio 2025, riguardava alcune regole interne che secondo l’Antitrust potevano limitare la concorrenza, in particolare sulla gestione dei prezzi degli skipass di valle e sulle modalità di vendita attraverso soggetti esterni. Per chiudere il procedimento, Dolomiti SuperSki ha presentato un piano di compensazione economica da 30 milioni di euro, destinato ai clienti che hanno acquistato skipass vallivi giornalieri o plurigiornalieri nelle stagioni 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Chi potrà richiedere i rimborsi, quando e come

Dal prossimo 15 ottobre gli sciatori potranno quindi scegliere tra un voucher sconto del 30% sulla spesa effettuata, da utilizzare per i futuri acquisti (per un monte complessivo di 18 milioni di euro). Oppure optare per un rimborso diretto in denaro pari al 20% di quanto speso in precedenza (fino a 12 milioni di euro). Inoltre, l’intesa stabilisce che per le prossime cinque stagioni invernali ci saranno alcune promozioni e agevolazioni già deliberate per il super-skipass Dolomiti SuperSki, per un valore ulteriore totale di circa 20 milioni di euro. Gli interessati dovranno consultare i siti del Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei singoli Consorzi di valle, oppure verificare gli avvisi presenti alle biglietterie e sui giornali locali del Triveneto.

La posizione di Dolomiti Superski

Il presidente del Federconsorzio, Andy Varallo, ha assicurato che l’applicazione dell’accordo avverrà con criteri di trasparenza e imparzialità, con aggiornamenti rivolti agli utenti e alle associazioni dei consumatori. «Gli ospiti dei nostri impianti sono da sempre il punto di riferimento nel costruire un’offerta ampia, differenziata e trasparente, ed è a loro in primis che abbiamo pensato presentando gli impegni all’autorità – precisa Varallo -. Dolomiti Superski garantisce che l’attuazione degli impegni avverrà in base a principi di terzietà e trasparenza, e fornirà aggiornamenti progressivi e tempestivi all’avanzamento della procedura a tutte le parti, così come alle associazioni dei consumatori interessate». Le associazioni dei consumatori si sono divise. Assoutenti ha criticato il piano, definendolo «poco semplice da utilizzare» e con il rischio di «creare difficoltà ai clienti», mentre Consumerismo No Profit ha valutato positivamente l’accordo, chiedendo però «controlli indipendenti sui risultati ottenuti».

Foto copertina: PEXELS/PIXABAY