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«Ho congelato i miei ovuli per avere figli in futuro», l’annuncio di Alexandria Ocasio-Cortez. Come funziona

09 Agosto 2026 - 18:42 Alba Romano
«È una questione intima e ci ho messo molto a prendere questa decisione», ha raccontato la deputata democratica statunitense
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Alexandria Ocasio-Cortez ha deciso di congelare i propri ovuli. La deputata democratica statunitense lo ha annunciato attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, spiegando di aver riflettuto a lungo prima di prendere una decisione che considera strettamente personale. «Voglio essere in pieno controllo della mia vita», ha detto Ocasio-Cortez, che compirà 37 anni il prossimo ottobre.

«Ci ho messo molto a decidere»

La deputata ha sottolineato la natura privata della scelta. «È una questione intima e ci ho messo molto a prendere questa decisione». Ocasio-Cortez è entrata nella storia della politica americana nel 2019, quando, a 28 anni, è stata eletta alla Camera dei rappresentanti diventando la donna più giovane mai arrivata al Congresso.

Cos’è il congelamento degli ovuli

Il congelamento degli ovuli, o crioconservazione degli ovociti, è una pratica clinica che permette di preservare la fertilità femminile. Gli ovuli vengono prelevati dalle ovaie attraverso una procedura di stimolazione ormonale e successivo prelievo, quindi vengono congelati a temperature estremamente basse tramite una tecnica chiamata vitrificazione. In questo modo possono essere conservati e, in un secondo momento, scongelati per tentare una gravidanza attraverso la fecondazione in vitro. L’obiettivo è conservare ovociti ottenuti in un’età in cui la loro qualità è generalmente maggiore, così da poterli utilizzare eventualmente in futuro. Il congelamento, tuttavia, non garantisce una gravidanza. Le possibilità di successo dipendono soprattutto dall’età della donna al momento del prelievo e dal numero e dalla qualità degli ovociti conservati.

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