Europei di atletica, doppietta azzurra nel lancio del peso: oro di Fabbri, argento di Weir

Trionfo azzurro nel peso a Birmingham: Fabbri difende il titolo, Weir strappa un posto sul podio accanto lui

Doppietta azzurra nella finale del lancio del peso maschile agli Europei di atletica di Birmingham. La prima medaglia d’oro italiana della rassegna continentale in Gran Bretagna arriva grazie a Leonardo Fabbri, che domina grazie a un getto da 22.31. Argento per Zane Weir, che si piazza sul secondo gradino del podio con 21.12.

Un 21.29 ottenuto al primo tentativo era valso per Fabbri la qualificazione con la prima misura alla finale del lancio del peso degli Europei di Birmingham. Oltre al fiorentino sono altri due gli azzurri ammessi: Nick Ponzio, terzo con 20.48, e Zane Weir, nono con 19.80. Fuori il quarto italiano, Riccardo Ferrara.