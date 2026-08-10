Ultime notizie Caldo recordColombiaImmigrazioneSigfrido Ranucci
SPORTAtleticaRegno Unito

Europei di atletica, doppietta azzurra nel lancio del peso: oro di Fabbri, argento di Weir

10 Agosto 2026 - 22:45 Giulia Norvegno
Fabbri Weir
Fabbri Weir
Trionfo azzurro nel peso a Birmingham: Fabbri difende il titolo, Weir strappa un posto sul podio accanto lui
Google Preferred Site

Doppietta azzurra nella finale del lancio del peso maschile agli Europei di atletica di Birmingham. La prima medaglia d’oro italiana della rassegna continentale in Gran Bretagna arriva grazie a Leonardo Fabbri, che domina grazie a un getto da 22.31. Argento per Zane Weir, che si piazza sul secondo gradino del podio con 21.12. 

Un 21.29 ottenuto al primo tentativo era valso per Fabbri la qualificazione con la prima misura alla finale del lancio del peso degli Europei di Birmingham. Oltre al fiorentino sono altri due gli azzurri ammessi: Nick Ponzio, terzo con 20.48, e Zane Weir, nono con 19.80. Fuori il quarto italiano, Riccardo Ferrara.

Articoli di SPORT più letti
1.

Maldini rompe il silenzio sulla Nazionale: «Malagò non è stato ai patti. Pirlo fatto fuori con un pretesto. Così avrei rifondato il calcio»

2.

È morto Livio Berruti, il campione olimpico a Roma nel 1960: chi era «l’angelo» dell’atletica

3.

Al via gli Europei di atletica di Birmingham, Italia da record con 130 atleti. Da Jacobs a Tamberi: le gare e dove vederle in tv e streaming

4.

Uefa e alleati in rivolta contro Infantino, ora lavorano ad altri tornei alternativi: «Tradita la fiducia con l’inganno». Cosa rischia il presidente della Fifa

5.

Sinner, il no a Cincinnati e come è cambiata la sua strategia dopo il malore al Roland Garros: perché quella agli Us Open sarà una sfida con la storia