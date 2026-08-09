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Impresa storica a Eugene: l’Italia conquista l’oro e il record mondiale nella 4×100 mista U20. Continua il sogno di Kelly Doualla

09 Agosto 2026 - 09:13 Stefania Carboni
mondiale u20
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I giovanissimi azzurri fanno sognare. Oltre alla staffetta mista Daniele Inzoli vola a 7,97 metri e centra la medaglia d'oro
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L’atletica italiana scrive una pagina destinata a rimanere negli annali. Ai Mondiali Under 20, sull’iconica pista dell’Hayward Field a Eugene (Oregon, USA), gli azzurri hanno conquistato una clamorosa medaglia d’oro nella staffetta 4×100 metri mista, fermando il cronometro sul tempo di 41.21: un crono stellare che vale il nuovo record mondiale di categoria. Una impresa epica con Edwin Fermin Galvan, Elisa Valensin, Francesco Pagliarini e Kelly Doualla, mentre Daniele Inzoli vola a 7,97 metri e centra la medaglia d’oro.

Il medagliere

A una sola giornata dalla conclusione del Mondiale, l’Italia occupa un incredibile secondo posto nel medagliere globale con 5 medaglie complessive. Ovvero 3 Medaglie d’Oro con Daniele Inzoli (salto in lungo), Staffetta 4×100 mista, Serena Di Fabio (5000m marcia) e due Medaglie di Bronzo con Kelly Doualla (100 metri), Nicolò Vidal (5000m marcia).

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In classifica generale, gli azzurri sono preceduti soltanto dagli inarrivabili padroni di casa degli Stati Uniti (18 podi) e si mettono alle spalle potenze dell’atletica mondiale come l’Etiopia (6 medaglie totali, ma con un oro in meno). Una vittoria straordinaria quella della staffetta mista, in una disciplina che debutterà ufficialmente nel programma olimpico a Los Angeles 2028. Il quartetto tricolore ha dominato la finale precedendo potenze storiche come Gran Bretagna, Stati Uniti e Giamaica.

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