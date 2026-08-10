Shakira e il dolore per la sua Colombia dopo il terremoto, il messaggio sui social: «A chi vive questa angoscia»

È in momenti come questi che «noi colombiano sappiamo come unirci e sostenerci a vicenda», scrive Shakira su X dopo il terribile terremoto che ha colpito la regione di Chocò provocando decine di vittime. Sui social la popstar colombiana ha dedicato messaggi di vicinanza alla popolazione colpita: «Tutta la mia forza e il mio amore sono per la mia patria – ha scritto – Abbracciamoci forte e restiamo aggiornati in modo da poter aiutare il prima possibile».

La cantante su Instagram ha dedicato una storia, con una sorta di lettera dedicata al suo Paese: «Cara Colombia, il mio cuore è con tutti coloro che oggi hanno sentito questo terremoto e con le famiglie che stanno vivendo momenti di angoscia. In momenti come questo, noi colombiani sappiamo unirci e sostenerci a vicenda. Tutta la mia forza e il mio amore per la mia terra. Abbracciamoci forte e rimaniamo attenti alle indicazioni per poter aiutare non appena possibile». Il post si chiude con la bandiera della Colombia e un cuore rosso.

La solidarietà degli artisti colombiani ai terremotati

Il noto cantante Juanes si è unito da parte sua agli sforzi di soccorso avviati in diverse città del Paese per distribuire cibo non deperibile, acqua e prodotti per l’igiene alle persone colpite dal terremoto. “Di fronte al dolore, condividiamo tutti lo stesso volto. Ora più che mai, restiamo uniti, Colombia”, ha scritto il cantante di “La Camisa Negra” e vincitore di numerosi Latin Grammy.

Sulla stessa linea anche la star del regueton, Maluma, che ha annunciato la prossima pubblicazione di “forme di aiuto per le persone più bisognose”, seguito dalla cantante Karol G che, nonostante la sua aperta opposizione al presidente ultraconservatore de la Espriella, ha postato la pagina ufficiale del governo che permette fare donazioni a favore dei terremotati.