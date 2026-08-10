Tragedia Marcinelle, Meloni: 8 agosto presto giornata europea delle vittime sul lavoro – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 agosto 2026 "L'8 agosto sarà presto proclamata Giornata europea per le vittime sul lavoro, una giornata per riaffermare la dignità del lavoro, per rinnovare l'impegno per garantire condizioni eque ai lavoratori europei ed extraeuropei che rispettano le regole e contribuiscono al benessere delle nostre società, per affermare che in Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere al ribasso i diritti. Perché per noi il messaggio è chiaro: chi sfrutta le persone, le schiavizza e alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio in occasione del settantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle. Courtesy: Fratelli d'Italia – Ecr Parlamento Europeo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev