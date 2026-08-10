Zangrillo: Con dl Pa uniformata norma su ferie non godute a normativa Ue – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2026 "L'articolo 1 è un articolo che si occupa di ferie. Allora, voi dovete sapere che la normativa vigente per i dipendenti pubblici prevede che le ferie, i riposi, i permessi devono essere goduti obbligatoriamente. E la mancata fruizione delle ferie non dà diritto a ricevere un trattamento economico sostitutivo." Così il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo alla conferenza stampa dopo il Cdm a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev