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Zangrillo: Con dl Pa uniformata norma su ferie non godute a normativa Ue – Il video

10 Agosto 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2026 "L'articolo 1 è un articolo che si occupa di ferie. Allora, voi dovete sapere che la normativa vigente per i dipendenti pubblici prevede che le ferie, i riposi, i permessi devono essere goduti obbligatoriamente. E la mancata fruizione delle ferie non dà diritto a ricevere un trattamento economico sostitutivo." Così il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo alla conferenza stampa dopo il Cdm a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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