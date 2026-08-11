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Al via bonifica dei Vigili del fuoco sull incendio boschivo sul Carso triestino – Il video

11 Agosto 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Trieste, 06 agosto 2026 Sono iniziate le operazioni di bonifica da parte dei Vigili del fuoco nell'area interessata dall'incendio boschivo divampato sul Carso triestino, tra le località di Padriciano e Gropada. Dopo le fasi di contenimento e spegnimento del rogo, i dispositivi di soccorso sono impegnati sul posto per la messa in sicurezza del territorio e l'eliminazione degli ultimi focolai residui. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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