Al via 'Green Island' di Anas sulla A2 Mediterraneo per ricarica elettrica e soccorso sanitario – Il video

(Agenzia Vista) Cosenza, 08 agosto 2026 Entrano in funzione da oggi tutti i servizi della “Green Island” situata nell'area di parcheggio "Contessa Soprana" lungo la A2 "Autostrada del Mediterraneo", nel territorio comunale di Lattarico, tra gli svincoli di Montalto Uffugo e Torano. La struttura di Anas dispone di stazioni di ricarica elettrica ad alta potenza ed integra un servizio sperimentale di soccorso sanitario con ambulanza presidiato nel tratto compreso tra Cosenza e Castrovillari. L'Amministratore Delegato di Anas, Aldo Isi (o Claudio Andrea Gemme), ha definito l'attivazione dell'area «un nuovo traguardo per la mobilità e la sicurezza». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev