Proseguono verifiche dei Vigili del Fuoco ai Campi Flegrei dopo la scossa del 31 luglio – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 07 agosto 2026 Proseguono le attività dei Vigili del fuoco nell'area dei Campi Flegrei a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 3.1 registrata lo scorso 31 luglio. Nel comune di Pozzuoli, squadre e personale specializzato proveniente da diversi comandi sono attualmente impegnati nelle valutazioni statiche e nelle verifiche delle condizioni di sicurezza degli edifici e delle strutture interessate dal sisma. Nella giornata odierna, gli interventi hanno riguardato anche la Chiesa di San Raffaele Arcangelo, rimasta lesionata dalle scosse, dove i Vigili del fuoco hanno effettuato le operazioni di messa in sicurezza e recupero di alcune opere religiose e beni di pregio artistico. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev