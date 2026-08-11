Siparietto al Dipartimento di Stato, Trump a Rubio: Bello quel quadro, me lo porto via – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 08 agosto 2026 Prendendo la parola per ringraziare il Presidente degli Usa Donald Trump, il Segretario di Stato Marco Rubio ha scherzato sull'allestimento della sala invitandolo a non voltarsi per non notare un dipinto alle sue spalle: «Piace molto anche a noi questa sala e, ovviamente… non si guardi indietro, c'è un quadro qui sopra…», ha detto Rubio. Voltosi a guardare l'opera, il Presidente degli Stati Uniti ha subito ironizzato: «È davvero bello! Me lo porto via!», scatenando le risate dei presenti. «Non avrei dovuto dire nulla!», ha poi chiosato Rubio prima di riprendere l'intervento ufficiale sui temi dell'incontro. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev