Tavolo rotonda minatori Usa, Trump riceve dell'oro: Molto prezioso, la gente non lo sa – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 08 agosto 2026 "Fantastico! Oh, mi piace anche questo, eh? Questo è così prezioso… Non so se abbiate molta concorrenza, spero di sì, perché la gente deve andargli dietro… La gente non ha idea di quanto sia prezioso. Grazie mille ragazzi, è davvero bellissimo." Così il Presidente degli Usa Donald Trump a una tavola rotonda alla Casa Bianca sui minatori americani. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev