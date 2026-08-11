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Tavolo rotonda minatori Usa, Trump riceve dell'oro: Molto prezioso, la gente non lo sa – Il video

11 Agosto 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 08 agosto 2026 "Fantastico! Oh, mi piace anche questo, eh? Questo è così prezioso… Non so se abbiate molta concorrenza, spero di sì, perché la gente deve andargli dietro… La gente non ha idea di quanto sia prezioso. Grazie mille ragazzi, è davvero bellissimo." Così il Presidente degli Usa Donald Trump a una tavola rotonda alla Casa Bianca sui minatori americani. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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