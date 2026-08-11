Trump scherza alla tavola rotonda su minatori Usa: Facciamo presto, ho guerra da portare avanti – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 08 agosto 2026 "Quindi… passiamo… Non sapevo che avrei avuto così tante persone, rimarrò qui tutto il giorno! Se poteste fare in fretta ve ne sarei grato, perché abbiamo una guerra da portare avanti, va bene? Questa è la mia scusa per uscire da qui un po' prima." Così il Presidente degli Usa Donald Trump a una tavola rotonda alla Casa Bianca sui minatori americani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev