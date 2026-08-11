Zelensky e i missili della Corea del Nord che hanno colpito l’Ucraina

Il presidente: un attacco brutale per infliggere il massimo danno. La Russia cerca l'escalation

«Dalla scorsa notte sono in corso le operazioni di soccorso per far fronte alle conseguenze dell’attacco russo a Zaporizhzhia. La città è stata colpita da missili balistici nordcoreani, Zircon e bombe aeree guidate. Si è trattato di un attacco brutale, calcolato per infliggere il massimo danno, in particolare alle infrastrutture civili. Purtroppo, al momento, si contano sei morti e diciannove feriti in città». Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

La Corea del Nord e i missili contro l’Ucraina

La settimana scorsa l’intelligence ucraina aveva fatto sapere che un’unità missilistica nordcoreana aveva iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale, equipaggiata con 120 missili balistici e sei lanciatori per attacchi contro Kiev. L’Ucraina è gravemente carente di sistemi di difesa aerea avanzati e la Russia ha cercato di sfruttare questa situazione utilizzando un maggior numero di missili balistici, che sono particolarmente difficili da abbattere. L’unità missilistica è composta da circa 90 nordcoreani ed è schierata nella regione russa occidentale di Voronež, all’interno della sua 112ª Brigata missilistica.

L’escalation

Anche le regioni di Donetsk, Dnipro e Mykolaiv sono state colpite. Oltre ai missili, contro l’Ucraina sono stati utilizzati più di 120 droni, la maggior parte dei quali a reazione, chiamati Shahed. «Ogni passo che la Russia compie – aumentando la produzione di missili balistici, importando equipaggiamento nordcoreano, preparandosi alla mobilitazione – tutto ciò dimostra che Mosca si sta preparando non per la pace, ma per l’escalation. E il mondo deve rispondere ora, non aspettare», scrive sui social il presidente ucraino. «Maggiore pressione con sanzioni specificamente sulle imprese che alimentano la guerra della Russia, maggiore assistenza per la difesa aerea all’Ucraina – tutto cio’ e’ necessario per dare una possibilita’ alla pace», aggiunge.