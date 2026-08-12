Inchiesta Sogei, la procura archivia la società Deas

Esclusa la responsabilità amministrativa dell'azienda. Ranzato ha 20 giorni per rispondere alla contestazione del pm

La procura di Roma ha chiuso le indagini sul caso Sogei e la notizia principale riguarda la Deas, società di cybersicurezza creata da Stefania Ranzato e attualmente guidata dal generale Enzo Vecciarelli.

Piazzale Clodio ha infatti escluso la responsabilità amministrativa dell’azienda. La manager Ranzato, che ha venduto le sue quote al fondo Xenon, ha ora 20 giorni di tempo per fornire le proprie controdeduzioni, come da prassi dopo il 415bis, poi la procura valuterà se chiedere il rinvio a giudizio. Ranzato, assieme all’amministratore delegato di Sogei, controllata al cento per cento dal Tesoro, Cristiano Cannarsa, deve rispondere di indebita destinazione di reato ma non più, come ipotizzato inizialmente, di peculato.

«Siamo pienamente fiduciosi che, all’esito di questo confronto e dell’esame complessivo degli atti, potrà emergere l’assoluta estraneità delle persone coinvolte ai fatti contestati e che la vicenda possa chiarirsi in tempi brevi», ha commentato Deas.