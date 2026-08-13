Malore per Francesco Gabbani durante il concerto a Letojanni: spettacolo interrotto dopo pochi brani – Il video

Il cantante: «Ho provato a continuare con tutte le mie forze». Stasera dovrebbe tornare sul palco a Sant'Angelo di Brolo.

Francesco Gabbani ha avuto un malore durante il concerto a Letojanni, nel messinese, ed è stato costretto a interrompere l’esibizione dopo pochi brani. Il cantante, che si trovava sul palco per il Letojanni Summer Festival, ha poi lasciato la scena per ricevere assistenza. Oggi è stato lo stesso Gabbani a tranquillizzare i fan con un video sui social, spiegando di essersi ripreso e ipotizzando che il malessere possa essere stato causato da un mix di caldo, stanchezza e spostamenti.

Il malore durante il concerto

Gabbani aveva iniziato normalmente la sua esibizione davanti al pubblico di Letojanni, ma dopo alcune canzoni ha accusato un malore e ha dovuto interrompere il concerto. Il cantane ha quindi lasciato il palco, mentre i soccorsi si sono attivati per prestargli assistenza. A spiegare al pubblico quanto accaduto è stato il sindaco di Letojanni, Alessandro Costa. «Francesco Gabbani ha avuto un leggero malore che merita ulteriori accertamenti. La serata non può continuare», ha dichiarato il primo cittadino, augurando all’artista una pronta guarigione. Costa ha aggiunto che Gabbani era dispiaciuto per non poter portare avanti l’esibizione, ma che in una situazione del genere «la salute viene prima di tutto».

Gabbani tranquillizza i fan

Oggi è stato lo stesso Gabbani a spiegare sui social cosa gli è successo e a rassicurare il pubblico. «Sono vivo, volevo tranquillizzarvi», ha detto il cantante, raccontando di aver accusato un malessere mai provato prima. Gabbani ha spiegato di aver cercato di continuare a cantare «con tutte le mie forze», ma di essersi reso conto di non riuscire a proseguire. «Mi spiace per quelli che sono venuti e non hanno visto tutto il concerto», ha aggiunto, ringraziando anche la squadra dei soccorsi che lo ha assistito. Secondo il cantante, il malessere potrebbe essere stato legato a un mix di caldo, stanchezza e numerosi spostamenti affrontati nelle ultime settimane per il tour estivo.

Nel video Gabbani ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni, spiegando di sentirsi pronto a salire di nuovo sul palco questa sera a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina. «Voglio darvi quello che non sono riuscito a darvi ieri sera», ha detto, lasciando aperta anche la possibilità di recuperare la data di Letojanni: «Vedremo se riusciremo a recuperare il concerto».