Karoline Leavitt lascia la Casa Bianca. Trump: «È stata una delle migliori addette stampa»

La scelta per dedicarsi maggiormente ai figli e alla propria famiglia, ma in realtà non mollerà Washington

Karoline Leavitt si appresta a concludere il suo mandato come addetta stampa della Casa Bianca entro la fine del mese. Ad annunciarlo è stato il presidente Donald Trump tramite un post su Truth Social, spiegando che la scelta nasce dal desiderio della portavoce di dedicarsi maggiormente ai figli e alla propria famiglia — una decisione che il presidente ha dichiarato di comprendere e rispettare pienamente.

Trump: «Ha svolto un lavoro fenomenale»

Non si tratta tuttavia di un addio alla politica attiva: Leavitt assumerà il ruolo di consigliera esterna della presidenza e continuerà a rimanere una figura di spicco nel Partito Repubblicano, in vista dell’importante appuntamento con le elezioni di metà mandato. Nel salutare una delle sue collaboratrici più fidate, Trump ha espresso profonda gratitudine per il lavoro svolto fin dal 2018 e durante la campagna elettorale del 2024, definendola una delle migliori addette stampa della storia dell’ufficio presidenziale. «Karoline è stata una vera leader alla Casa Bianca e ha svolto un lavoro fenomenale nella lotta per la giustizia, la libertà e l’indipendenza, fin dal 2018, inclusa la nostra storica campagna per la rielezione del 2024. Karoline è stata una delle migliori addette stampa della Casa Bianca nella storia dell’ufficio», ha dichiarato il presidente Usa.