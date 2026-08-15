Iran-Qatar: giallo sui tre piloti dispersi, Teheran ne chiede il rilascio ma Doha smentisce

Si tratta dei tre militari che erano a bordo di cacciabombardieri Su-24 abbattuti il 2 marzo. Per il Qatar sono dispersi

L’Iran sostiene che tre piloti da caccia (Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian e Omran Behraveshian) siano stati catturati vivi e siano attualmente detenuti dalle forze del Qatar. I militari erano a bordo di cacciabombardieri Su-24 abbattuti il 2 marzo durante un attacco alla base americana di Al-Udeid. Il generale Mohammad Bagherzadeh ha inviato una lettera al Croce Rossa Internazionale per richiedere una visita ispettiva e sollecitare la loro liberazione.

La smentita del Qatar

Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed Al Ansari, ha smentito la detenzione dei militari, definendo fuorvianti le dichiarazioni dell’Iran. Doha ribadisce che i tre piloti risultano ancora dispersi e che le ricerche sono state condotte nel rispetto del diritto umanitario. Il governo del Qatar ha inoltre precisato di aver consegnato i resti del solo pilota deceduto e di aver invitato una delegazione iraniana ad aprile per visionare gli esiti delle operazioni di soccorso, invito che non ha ricevuto risposta.