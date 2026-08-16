Sullo Stelvio non si può più sciare, troppo caldo sul ghiacciaio. L’ultima resa in Valtellina, dopo l’allarme di Federica Brignone sul Cervino – Il video

Lo zero termico supera sistematicamente i tremila metri di altezza da giorni. La società che gestisce gli impianti sullo Stelvio ha dovuto alzare bandiera bianca. Così come aveva fatto il Cervino. Il video desolante pubblicato dalla campionessa azzurra. Cosa si può ancora fare in montagna

Non si può sciare più sul ghiacciaio dello Stelvio, in Alta Valtellina. Dal 15 agosto e fino a «data da destinarsi», la Società Impianti Funiviari allo Stelvio lo ha dovuto comunicare a operatori e turisti della ski area, una scelta definita sofferta ma obbligata dopo le temperature registrate nei giorni scorsi. A pesare sono state le ondate di caldo che hanno raggiunto anche le quote più alte, la mancanza di un vero rigelo notturno sul manto nevoso e i temporali frequenti, che hanno peggiorato ulteriormente le condizioni del ghiacciaio.

Cosa prevede lo stop deciso dalla Sifas

Nella nota diffusa dalla società si legge che «tali fattori non permettono di garantire i consueti standard di qualità e, soprattutto, di sicurezza necessari per la pratica dello sci estivo». L’attività sciistica resta sospesa fino a data da destinarsi, mentre le funivie continueranno a funzionare per chi vuole comunque salire in quota. Dalla Sifas fanno sapere che «il nostro team continuerà a monitorare costantemente la situazione e le condizioni della montagna nella speranza di un ribasso delle temperature e di un miglioramento dello stato del ghiacciaio», promettendo aggiornamenti tempestivi su un’eventuale riapertura. Chiude così l’ultimo impianto europeo di sci alpino ancora attivo d’estate.

Non è la prima chiusura per il caldo in Valtellina

Il caso dello Stelvio segue di pochi giorni un episodio simile sempre in Valtellina. Il 9 agosto il Cai aveva disposto la chiusura del rifugio Marco e Rosa De Marchi-Agostino Rocca, a 3.609 metri sul Pizzo Bernina, nonostante la stagione fosse programmata fino a settembre e le prenotazioni fossero esaurite. A raccontarlo era stato il gestore Giancarlo Lenatti, guida alpina da trent’anni alla guida della struttura più alta della Lombardia: «La montagna non sta semplicemente perdendo neve. Sta perdendo pezzi». Al Corriere della Sera aveva spiegato che «lo zero termico è salito oltre i 4.200 metri», con conseguenze dirette sul permafrost che tiene compatte le rocce in alta quota, mentre tra i 2.800 e i 3.000 metri neve e ghiaccio cedevano e i crepacci si allargavano fino a rendere impraticabili alcuni tratti. Per una riapertura, aveva concluso, servirebbe «almeno un metro e mezzo di neve fresca e soprattutto il ritorno del freddo».

Prima dello Stelvio si erano già fermati Cervino e Saas Fee

Come racconta la Repubblica, quella dello Stelvio è la terza chiusura per caldo in poche settimane e riguarda il complesso di piste innevate più importante d’Italia tra quelli attivi d’estate. Il Cervino aveva alzato bandiera bianca a inizio agosto, seguito l’8 agosto da Saas Fee. Sul versante del Cervino, servito dagli impianti di Breuil-Cervinia, lo stop era scattato il primo agosto sul ghiacciaio del Teodulo al Plateau Rosà, con lo zero termico salito fino a 5mila metri e 15 gradi registrati a quota 3mila. A dare la notizia sui social era stata la campionessa di sci Federica Brignone, che aveva mostrato le piste dove si allenava ormai ridotte a versanti scuri e brulli.

Gli impianti restano aperti solo per gli escursionisti

Sul ghiacciaio dei Forni, come sullo Stelvio, gli impianti di risalita non chiudono del tutto: continuano a portare in quota chi vuole visitare il ghiacciaio senza sciare. Il personale è pronto a riaprire le piste se le condizioni meteo dovessero cambiare, ma al momento le previsioni non lasciano spazio a particolare ottimismo.

Foto copertina: Parco dello Stelvio Provincia di Sondrio, Lombardia, Italia. ANSA/ELIO DELLA FERRERA ANSA