Etna, l’escursionista ucciso da un fulmine. Ancora limitati i voli a Catania

Era in zona vietata e voleva avvicinarsi alla vetta. L'osservatorio Ingv e il cratere Voragine

Un escursionista statunitense di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine sul vulcano Etna. L’escursionista ieri avrebbe scalato il vulcano lungo in zona vietata con l’obiettivo di avvicinarsi alla vetta. Poi è arrivato un temporale che ha generato la scarica elettrica che lo ha colpito. I vigili del fuoco lo hanno trovato usando un elicottero quando era già in gravi condizioni. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, è arrivato in arresto cardiorespiratorio e non c’è stato nulla da fare.

La nuova bocca effusiva

Intanto una nuova bocca effusiva è stata localizzata, stamane intorno alle 8, nella Valle del bove, sul’Etna, a una quota compresa tra 2200 e 2350 metri. L’attività ha prodotto una colata lavica. Sono in corso i rilievi sul campo, spiega l’Osservatorio etneo dell’Ingv, mentre prosegue l’emissione di cenere dal cratere della Voragine, con dispersione della cenere in direzione sud-est. Dal punto di vista sismico, dopo l’incremento di ieri pomeriggio l’ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto un valore massimo intorno alle 19:40 di ieri sera e successivamente, fino allo stato attuale, con deboli oscillazioni è leggermente diminuita, rimanendo sempre all’interno dell’intervallo dei valori alti. I centroidi delle sorgenti del tremore risultano localizzati nell’area del cratere Voragine, a una quota di circa 3000 metri.

L’aeroporto

E a causa dell’attività eruttiva dell’Etna con emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2. Lo dice la Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunicando che «sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi. Nessuna restrizione in partenza».