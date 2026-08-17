Schiacciato dal suo trattore mentre vendemmia, muore il 33enne Francesco Mazzocchi: aveva da poco rilevato l’azienda

Con il 33enne, durante le operazioni di vendemmia, c'era anche il fratello minore, con cui aveva deciso di investire nel settore vitivinicolo

Un ragazzo di 33 anni, Francesco Mazzocchi, è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando mentre lavorava nei vigneti di San Colombano al Lambro, in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto questa mattina in via della Malpensata, dove il giovane stava vendemmiando. Sul posto sono intervenuti i sanitari e il personale dell’Ats di Lodi, insieme ai carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Con il 33enne, durante le operazioni di vendemmia, c’era anche il fratello minore, con cui aveva deciso di investire nel settore vitivinicolo.

L’azienda

Soltanto un anno fa Mazzocchi aveva rilevato l’azienda agricola a San Colombano al Lambro, dando vita insieme al fratello alla «Fratelli Mazzocchi», specializzata nella produzione di vini biologici. Un progetto che il 33enne raccontava anche sui social, mostrando il lavoro nei campi e le prime produzioni. «Ascoltare la terra mentre matura il tempo» era stata la frase scelta per accompagnare, un anno fa, la fotografia del vigneto con cui aveva presentato la sua nuova avventura. Pochi giorni fa aveva invece pubblicato un video sull’imbottigliamento del rosé.

Il cordoglio del sindaco

Il sindaco Alessandro Granata, che aveva conosciuto Francesco durante la festa del vino, lo ha ricordato come un giovane che aveva scelto di scommettere sull’agricoltura nonostante le difficoltà del settore. «Spiace quanto è successo perché era un ragazzo giovane e si era impegnato in una attività importante», ha detto il primo cittadino. «Col fratello sono da ammirare per l’età e per le difficoltà che ci sono in questo settore», ha concluso.