Donna uccisa a colpi di pietra nel Cosentino: svolta nelle indagini, fermato il marito
La decisione della Procura di Castrovillari dopo un interrogatorio durato tutta la notte
Il marito di Carmela Bifano, la settantaduenne trovata morta ieri in un terreno agricolo a Villaggio Frassa (Corigliano-Rossano), ha ricevuto un fermo di indiziato di delitto e rischia ora l’accusa di femminicidio. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Castrovillari al termine di un interrogatorio durato tutta la notte e conclusosi all’alba nel commissariato locale.
Ha lanciato lui l’allarme ma il suo racconto non ha convinto gli agenti
Era stato proprio l’uomo a lanciare ieri l’allarme, sostenendo di aver scoperto il corpo della moglie già a terra e di aver notato due individui in fuga. Secondo quanto riporta l’Eco dello Jonio nel racconto dell’uomo sarebbero emerse diverse contraddizioni, alle quali si sarebbero aggiunti ulteriori elementi investigativi ritenuti significativi.
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