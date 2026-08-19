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Donna uccisa a colpi di pietra nel Cosentino: svolta nelle indagini, fermato il marito

19 Agosto 2026 - 13:10 Stefania Carboni
Carmela Bifano
Carmela Bifano
La decisione della Procura di Castrovillari dopo un interrogatorio durato tutta la notte
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Il marito di Carmela Bifano, la settantaduenne trovata morta ieri in un terreno agricolo a Villaggio Frassa (Corigliano-Rossano), ha ricevuto un fermo di indiziato di delitto e rischia ora l’accusa di femminicidio. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Castrovillari al termine di un interrogatorio durato tutta la notte e conclusosi all’alba nel commissariato locale.

Ha lanciato lui l’allarme ma il suo racconto non ha convinto gli agenti

Era stato proprio l’uomo a lanciare ieri l’allarme, sostenendo di aver scoperto il corpo della moglie già a terra e di aver notato due individui in fuga. Secondo quanto riporta l’Eco dello Jonio nel racconto dell’uomo sarebbero emerse diverse contraddizioni, alle quali si sarebbero aggiunti ulteriori elementi investigativi ritenuti significativi.

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