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Claudio, “giustiziere” delle spiagge sarde. L’operaio sradica gli ombrelloni-segnaposto che riempiono il litorale – Il video

19 Agosto 2026 - 14:58 Stefania Carboni
«Questa è la spiaggia di tutti», ha dichiarato nel video diventato virale. Ecco perché ha deciso di agire
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Lotta ai “furbetti dell’ombrellone” a La Caletta di Siniscola, in Sardegna. Claudio Stangoni, operaio di 51 anni e abituale frequentatore del litorale, ha deciso di sradicare e gettare nei cassonetti le attrezzature da spiaggia lasciate incustodite per giorni come “segnaposto” abusivi per le vacanze.

La macchina per pulire costretta a fare slalom

Stangoni ha notato la presenza costante degli ombrelloni durante le sue passeggiate mattutine, arrivando ad agire dopo aver visto il mezzo di pulizia della spiaggia costretto a fare lo slalom per non travolgerli. «Questa è la spiaggia di tutti», ha dichiarato nel video dell’azione pubblicato online e diventato subito virale. Pur specificando di non rivestire ruoli ufficiali come bagnino o guardia ambientale, l’uomo ha difeso il proprio gesto in nome del rispetto delle regole comuni. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sui social, dividendo l’opinione pubblica tra chi plaude all’iniziativa contro l’inciviltà e chi sostiene che l’episodio andasse segnalato esclusivamente alle autorità competenti.

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