Trump vuole incontrare di nuovo Kim Jong-Un: «La Corea del Nord non dovrebbe avere armi nucleari»

Il presidente americano punta a un faccia a faccia prima della fine dell'anno. E intanto ordina lo stop alle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud

Donald Trump sta sollecitando i suoi collaboratori a organizzare un incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un, già per questo autunno. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti anonime che trovano conferma nel giro di poche ore dallo stesso inquilino della Casa Bianca. «Sì, lo farò», ha risposto senza troppi giri di parole Trump a un giornalista che gli chiedeva se ha intenzione di incontrare Kim già prima di fine anno.

Il nuovo slancio diplomatico sul programma nucleare

Secondo quanto rivelato da alcuni funzionari al Wall Street Journal, l’obiettivo di Trump è rilanciare l’ambiziosa iniziativa diplomatica del suo primo mandato, ossia convincere Kim ad abbandonare il programma di armi nucleari di Pyongyang. Il presidente americano ha discusso in privato la possibilità di colloqui di persona con il leader nordcoreano durante il suo prossimo viaggio in Asia. L’incontro tra i due potrebbe avvenire a novembre, in occasione del vertice Apec di Shenzhen, in Cina.

Trump: «Vado d’accordo con Kim»

«Il fatto che io vada d’accordo con Kim Jong-un è una cosa positiva. Possiede 57 armi nucleari molto potenti. Non si sarebbe mai dovuto permettere che ciò accadesse, ma ormai le ha», ha detto Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Secondo il presidente americano, i suoi precedessori non avrebbero mai dovuto permettere alla Corea del Nord di sviluppare il suo arsenale nucleare: «Vado molto d’accordo con lui e andrà tutto bene per lui. Finché avremo un presidente intelligente, andrà tutto bene. Se avremo un presidente stupido, allora probabilmente le cose non andranno altrettanto bene».

La sorella di Kim smentisce

A frenare su un possibile faccia a faccia tra i due leader è Kim Yo Jong, la potente sorella di Kim Jong Un, che ha fatto sapere di non essere a conoscenza delle comunicazioni tra suo fratello e Donald Trump: «Per quanto riguarda le recenti notizie provenienti da Washington sulle comunicazioni tra i leader della Corea del Nord e degli Stati Uniti, ne sono completamente all’oscuro, ed è probabilmente l’unica questione relativa alla politica estera della nostra massima leadership di cui non sono a conoscenza».

Stop alle esercitazioni militari congiunte tra Usa e Corea del Sud

Il nuovo slancio della Casa Bianca sul programma nucleare di Pyongyang arriva proprio mentre gli Stati Uniti hanno annunciato la fine delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, in anticipo rispetto alla data prevista del 27 agosto. La decisione è maturata dopo che domenica, nell’imminenza dell’avvio delle operazioni, Trump aveva disposto con un post su Truth la riduzione «sostanziale» delle esercitazioni, citando l’onere dei costi e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Foto copertina: ANSA/AP Photo/Evan Vucci | L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-Un a Singapore, nel 2018