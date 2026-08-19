Trovato l’ultraleggero scomparso in Calabria, il giallo dell’incidente della coppia di avvocati: i corpi individuati in una zona montuosa

Non ce l'hanno fatta i due occupanti a bordo dell'aereo: Individuati i corpi di Carlo Arnulfo ed Angela Buccico dopo tre giorni di ricerche. Ancora da chiarire cosa sia successo prima della tragedia: le ipotesi dietro il cambio di rotta all'ultimo momento

È stato individuato nel Cosentino il relitto dell’ultraleggero di cui si erano perse le tracce domenica mattina. Il velivolo si trovava in una zona montuosa del Comune di Fuscaldo, in località Laghicello, vicino a un piccolo invaso naturale. Le ricerche si sono concentrate nella zona grazie ai dati delle celle telefoniche. Nella mattinata di domenica, infatti, il telefono di Arnulfo era stato localizzato proprio in quell’area.

A confermare quanto si vociferava già dalla mattinata è stato il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea. Non ce l’hanno fatta i due occupanti a bordo, entrambi avvocati: il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. Sul posto proseguono intanto le operazioni di recupero del relitto.

Il giallo sulla scomparsa

Come ricostruisce Il Messaggero ci sono due aspetti da chiarire sulla scomparsa dell’ultraleggero. Il primo riguarda la destinazione del volo. Quando si effettua un volo, infatti, vengono comunicati agli aeroporti di partenza e di destinazione le informazioni sul viaggio, compresi gli orari previsti. Prima di partire, Carlo Arnulfo aveva comunicato voloclub siciliano che la destinazione sarebbe stata Sibari. All’aviosuperficie calabrese, però, non aveva segnalato il suo arrivo. Il secondo riguarda i sistemi di comunicazione e sicurezza del velivolo. L’ultraleggero era infatti dotato di radio e transponder, un dispositivo che dovrebbe inviare automaticamente un segnale in caso di incidente. Il sistema, però, non avrebbe trasmesso alcun segnale.

Chi erano Carlo Arnulfo e Angela Bucci

Carlo Arnulfo e Angela Bucci erano una coppia, entrambi avvocati, che stavano rientrando dalle vacanze di Ferragosto trascorse in Sicilia. Arnulfo, romano, era iscritto all’albo dal 1991 e si occupava soprattutto di diritto della crisi d’impresa. Bucci, originaria di Matera, era avvocata dal 1995. Bucci era figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco di Matera, e sorella dell’attuale vicesindaco Rocco Buccico. Negli ultimi anni guidava lo studio legale di famiglia, fondato dal nonno nel 1947 e oggi con sedi a Roma e Matera.