Ultime notizie Caldo recordCrisi Usa - IranSigfrido RanucciUcraina
ESTERIBenjamin NetanyahuCisgiordaniaIsraeleMedio OrientePalestinaPena di morteTerrorismoVideo

Israele, Ben-Gvir mostra la struttura destinata alle esecuzioni dei palestinesi accusati di terrorismo – Il video

20 Agosto 2026 - 16:04 Chiara Pancari
Il ministro della Sicurezza nazionale ha pubblicato un video dei lavori in un carcere di massima sicurezza. La pena di morte per i palestinesi condannati dai tribunali militari è in vigore da maggio
Google Preferred Site

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha mostrato in un video i lavori in corso per realizzare una struttura destinata alle esecuzioni per impiccagione. Nel filmato il ministro indica il luogo e annuncia che sarà utilizzato per giustiziare i palestinesi condannati per terrorismo. Il progetto prevede anche spazi da cui i familiari delle persone uccise negli attentati potranno assistere alle esecuzioni. La struttura è all’interno di un carcere di massima sicurezza, la cui posizione non è stata resa pubblica.

La nuova legge

Il progetto è legato alla legge sulla pena di morte per reati di terrorismo, approvata dal Parlamento israeliano a marzo e diventata operativa a maggio. La norma si applica ai palestinesi della Cisgiordania giudicati dai tribunali militari per attentati terroristici che abbiano causato vittime. In questi casi la condanna prevista è l’impiccagione, mentre i giudici possono optare per l’ergastolo in presenza di circostanze particolari.

La legge, sostenuta dal partito di estrema destra Otzma Yehudit di Ben-Gvir, è stata contestata dalle opposizioni e dalle organizzazioni per i diritti umani anche perché prevede un trattamento diverso per cittadini e residenti israeliani, che ne sono esclusi. Israele mantiene la pena capitale nel proprio ordinamento giudiziario, ma l’ha applicata una sola volta: nel 1962, con l’esecuzione di Adolf Eichmann, tra i principali organizzatori della persecuzione e dello sterminio degli ebrei durante la Shoah.

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’anticorruzione ucraina fa tremare Zelensky: indagata una stretta collaboratrice del presidente. Kiev lancia ancora droni su Mosca – La diretta

2.

Iran, tregua scaduta. Financial Times: «Teheran valuta attacchi alle basi Usa in Europa». Crosetto: «Non diamo spunti» – La diretta

3.

Chi è Natalie Harp, la «stampante umana» sempre al fianco di Donald Trump. I democratici: «Il presidente vuole viaggiare solo con lei»

4.

Il 15enne italiano detenuto a Malta resta in carcere: perché la giudice ha negato anche la cauzione. Le accuse sul gruppo 764

5.

Nuovo scontro Usa-Iran su Hormuz, Trump: «Ora è un nostro territorio». Washington impone sanzioni contro la presidente della Cpi – La diretta

leggi anche
Hind Rajab
ESTERI

«Perché non venite a prendermi?», la storia di Hind Rajab uccisa a Gaza: l’indagine dell’esercito israeliano sulla bambina di 5 anni e il film su di lei

Di Olga Colombano
qusra bandiera usa
ESTERI

Cisgiordania, la sua casa è assediata dai coloni: cittadino Usa torna dall’Ohio e issa la bandiera americana sul tetto – Il video

Di Stefania Carboni
israele
ESTERI

Dopo le frasi di Ben Gvir, interviene Donald Trump: «Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza»

Di Alba Romano