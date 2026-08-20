Gelosia ossessiva, violenza brutale, accanimento: cosa c’è nell’ordinanza della gip sul femminicidio di Ornella Forastefano

L'esito dell'autopsia sul corpo della donna morta agonizzante davanti all'ospedale di Trebisacce, nel Cosentino, e la ricostruzione della giudice per le indagini preliminari

Vasti traumi e numerose lesioni, compatibili con un’aggressione violenta, sono stati riscontrati sul corpo di Ornella Forastefano, la 46enne morta dopo essere stata lasciata agonizzante davanti all’ospedale di Trebisacce, nel Cosentino. È quanto emerge dall’autopsia eseguita oggi dall’équipe di Medicina legale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Dulbecco di Catanzaro, guidata dalla professoressa Isabella Aquila. Sono stati effettuati anche esami radiologici per ricostruire con maggiore precisione l’entità delle ferite. I risultati degli esami di laboratorio arriveranno nei prossimi giorni.

Il fermo del compagno

Per la morte della donna è detenuto il 42enne Elvis Bisho, cittadino albanese conosciuto anche con l’alias Elvis Metvelaj, che era il compagno della vittima. L’uomo era stato fermato domenica mattina dalla Polizia di frontiera nel porto di Bari, mentre cercava di lasciare l’Italia, ed è stato poi sottoposto a custodia cautelare in carcere dal gip di Bari, che ha convalidato il fermo. Ora gli atti sono tornati alla Procura di Castrovillari, che proseguirà gli accertamenti.

Cosa c’è nell’ordinanza della gip

Nell’ordinanza, la gip parla di un’azione «connotata da inaudita e spropositata violenza, da sicuro accanimento e da una sovrabbondanza di gesti lesivi». Bisho sostiene invece che la compagna sia caduta dalle scale. Secondo la giudice, però, gli elementi raccolti dagli investigatori fanno ritenere che l’aggressione possa essere avvenuta ore prima dell’arrivo in ospedale, forse in una zona di campagna o in un bosco. Tra i capelli della vittima, infatti, sono stati trovati terriccio e fogliame secco.

Le riprese delle telecamere

A rafforzare questa ricostruzione ci sarebbero anche le immagini di una telecamera di sicurezza, che hanno ripreso la coppia mentre si dirigeva verso l’abitazione di alcuni amici. In quel momento la vittima, secondo la gip, «già versava in una situazione di evidente difficoltà motoria», circostanza che farebbe pensare che l’aggressione fosse già avvenuta.

L’atteggiamento ossessivo del compagno

La giudice ha inoltre evidenziato il rapporto conflittuale e caratterizzato dalla gelosia tra i due. Gli amici che avevano trascorso il Ferragosto con la coppia hanno parlato di un atteggiamento ossessivo dell’uomo nei confronti della compagna. Poco prima della morte della donna, Bisho avrebbe inoltre aggredito brutalmente la guardia medica di Amendolara, dopo aver cercato di capire se fosse «lui quello di ieri», in quello che la gip interpreta come il tentativo di individuare un possibile rivale. Per la gip, dunque, l’omicidio sarebbe stato «espressione di prevaricazione, controllo e possesso della persona offesa in quanto donna». Da qui la contestazione del femminicidio aggravato dalla relazione. I funerali di Ornella Forastefano si terranno domani a Sibari. Il sindaco di Trebisacce ha proclamato il lutto cittadino.