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Texas, il drone Amazon fa cadere il pacco nella piscina di casa: la caduta diventa virale – Il video

20 Agosto 2026 - 17:29 Alba Romano
La disavventura di una cittadina di Richmond, in Texas. Ha ricevuto l'avviso della consegna speciale ma qualcosa è andato storto
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Lindsey Austen vive a Richmond, in Texas. Ha ricevuto un avviso che il suo ordine Amazon sarebbe stato consegnato per la prima volta al suo domicilio tramite drone. Non voleva perdersi il momento, così ha deciso di immortalarlo. Si è piazzata fuori in veranda, in attesa dell’arrivo della strumentazione. Ecco che il drone arriva. Volteggia sulla sua piscina, ma qualcosa va storto. Perché il drone rilascia il suo atteso pacco in acqua.

La caduta in piscina diventa virale

Il “fail”, condiviso sui social, è diventato a suo modo virale. La donna è stata intervistata da alcune testate. A Cbs news ha dichiarato di essere rimasta «scioccata» e pensa che non vorrà più «altre consegne con drone».

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