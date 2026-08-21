L’Olanda pronta a rinviare verso l’Italia i “dublinanti”, è il sesto paese europeo

Il governo di Amsterdam si aggiunge a Svezia, Finlandia, Germania, Austria e Svizzera (che è negli accordi sull'immigrazione). Ma non specifica i numeri

Il meccanismo delle espulsioni verso il paese di primo ingresso, detto meccanismo di Dublino, sarà riattivato anche dall’Olanda. E’ il sesto paese europeo a fare l’annuncio nel giro di pochi giorni – a proposito dell’invio in particolare in Italia – l’ultimo tra quelli maggiormente interessati a flussi migratori in particolare di secondo ingresso. A parlarne con alcune agenzie italiane è Julia Huisman-de Vries, portavoce del ministero della Giustizia e della Sicurezza olandese, che ha confermato come siano «in corso contatti per definire una procedura efficace per effettuare questi trasferimenti».

«Il 12 giugno è entrato in vigore il Patto sulla migrazione e l’asilo. Ciò significa che, da quel momento in poi, tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettare le norme del Patto, ha detto Huisman-de Vries. «Anche che i trasferimenti verso l’Italia devono essere nuovamente effettuati conformemente alle norme del Patto. Stiamo pertanto avviando questo processo anche con l’Italia.

La portavoce non ha spiegato se l’Olanda applicherà la nuova regola anche a migranti arrivati con certezza prima del 12 giugno, data di entrata in vigore dell’accordo, né di che numeri si parla. Ieri, nell’arco di poche ore avevano confermato di voler riavviare i respingimenti verso l’Italia sia il governo finlandese sia quello svedese che si aggiungono a Germania, Austria e Svizzera (Berna ha aderito agli accordi di Dublino sui migranti anche se non fa parte dell’Unione europea).

Tutti i paesi consultati hanno parlato di voli imminenti, i primi quattro inviati dall’Austria sono già arrivati in Italia.