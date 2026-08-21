Stranger Things, le prime immagini della nuova stagione di «Tales from ’85» su Netflix: la data di uscita e di cosa parla – Il video

La piattaforma ha diffuso anche le prime immagini ufficiali, che mostrano Eleven, Mike e gli altri protagonisti alle prese con una nuova minaccia legata ancora una volta al mondo soprannaturale di Hawkins

Il Sottosopra è pronto a tornare. Dopo il debutto della serie animata Stranger Things: Tales from ’85 nell’aprile 2026, Netflix ha annunciato la data della seconda stagione. I nuovi episodi arriveranno il 17 settembre 2026. La piattaforma ha diffuso anche le prime immagini ufficiali, che mostrano Eleven, Mike e gli altri protagonisti alle prese con una nuova minaccia legata ancora una volta al mondo soprannaturale di Hawkins.

Di cosa parla la seconda stagione di Tales from ’85

La seconda stagione riprenderà gli eventi lasciati in sospeso dalla prima, senza però collegarsi direttamente alla quinta stagione della serie originale. Tales from ’85 è, infatti, ambientata tra la seconda e la terza stagione di Stranger Things e segue i protagonisti quando sono ancora adolescenti. Le nuove immagini mostrano Eleven mentre usa i suoi poteri accanto a Mike, insieme al nuovo personaggio di Nikki Baxter, e il gruppo riunito all’interno di una baita, in una scena che sembra avere i contorni di un misterioso rituale.

Il mistero dei fiori blu

Al centro della nuova storia potrebbe esserci soprattutto il mistero dei fiori blu comparsi nel finale della prima stagione. Dopo lo scontro con la Horde Queen e la chiusura di un nuovo portale verso il Sottosopra, dal corpo della creatura era spuntato, infatti, uno strano fiore. Dettaglio che sembrava lasciare aperta la possibilità che la minaccia non fosse stata definitivamente sconfitta. In una delle nuove immagini, Eleven e Nikki si trovano proprio in un campo apparentemente ricoperto dagli stessi fiori. Sullo sfondo sembra poi comparire Max.

Lo spinoff di Strangers Things oltre gli attori

Lo spinoff rappresenta anche un modo per continuare a esplorare l’universo di Stranger Things attraverso l’animazione, senza essere vincolato all’età degli attori della serie originale. I personaggi più amati, da Eleven a Hopper, passando per Steve e Nancy, hanno, infatti, nuovi doppiatori. Dopo una prima stagione accolta in modo non uniforme da critica e pubblico, la seconda dovrà ora dimostrare se Tales from ’85 può diventare una parte stabile del futuro del franchise. La data da segnare è il 17 settembre, quando Hawkins tornerà a fare i conti con il Sottosopra.