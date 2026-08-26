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Dramma in Pakistan: incendio in ospedale a Islamabad, morti 14 neonati – Il video

26 Agosto 2026 - 13:28 Stefania Carboni
Solo uno dei bimbi ricoverati nel reparto di maternità è stato salvato
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Una grave tragedia ha colpito il reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Sciences (Pims), l’ospedale pubblico della capitale pakistana Islamabad. Nelle prime ore del mattino (intorno alle 7:00 locali), un incendio divampato al terzo piano della struttura ha causato la morte di 14 neonati.

I soccorsi e le forze dell’ordine sono intervenuti tempestivamente sul posto riuscendo a domare le fiamme. L’ufficio distrettuale di Islamabad non ha ancora reso note le cause del rogo né l’età esatta delle piccole vittime. L’incidente riporta in primo piano la critica situazione della sicurezza negli edifici del Paese, penalizzati da regolamenti edilizi inadeguati e controlli scarsi.

I precedenti

A gennaio scorso oltre 65 persone hanno perso la vita nel rogo di un centro commerciale a Karachi, città già teatro nel 2012 del tragico incendio nella fabbrica tessile di Baldia Town, costato la vita ad almeno 250 operai in un edificio privo di uscite di sicurezza.

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