Ucraina, missione lampo della Cia a Mosca: è la prima volta dal 2022. E nella notte piovono centinaia di droni – La diretta
Da una parte la diplomazia (con un ponte con gli Usa tramite la Cia), dall’altra il fronte della guerra che continua. Questo il duplice volto del conflitto russo-ucraino, all’indomani della visita lampo del direttore della Cia, John Ratcliffe, a Mosca.
La missione lampo di Ratcliffe
Un volo militare decollato dagli Stati Uniti, uno scalo tecnico a Riga e poi l’atterraggio alle 10 del mattino all’aeroporto Vnukovo di Mosca. Il direttore della Cia, John Ratcliffe, è stato protagonista di una missione lampo di circa otto ore nella capitale russa. Si tratta della prima visita di un capo dell’intelligence americana in Russia dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, avvenuta il 24 febbraio 2022 (l’ultimo a recarsi a Mosca era stato William Burns nel novembre 2021).
Il velivolo C-17 su cui viaggiava Ratcliffe è ripartito verso la Lettonia alle 18:30. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato al Washington Post che la visita «non preannunciata» si è svolta nell’ambito di «contatti diretti tra i servizi di sicurezza». Secondo quanto ricostruito dal Financial Times e da Axios, Washington non avrebbe informato i principali partner europei della missione, chiedendo invece direttamente a Volodymyr Zelensky di sospendere temporaneamente i raid sul territorio russo per non mettere a rischio la sicurezza del funzionario americano.
Il vertice si è tenuto in un momento di forte pressione diplomatica e militare, segnato dai recenti attriti nell’area del Medio Oriente tra Washington e Tehran — con Mosca da sempre sponda chiave dell’Iran — e da una drammatica escalation di attacchi con droni su entrambi i fronti del conflitto est-europeo.
La notte dei droni: attacchi incrociati sui cieli di Russia e Ucraina
Mentre la diplomazia ombra tentava un canale di contatto a Mosca, i cieli sopra l’Europa orientale sono stati teatro di raid aerei su vasta scala.
L’Aeronautica militare di Kiev ha comunicato di aver abbattuto o neutralizzato con sistemi di guerra elettronica 134 dei 162 droni lanciati da Mosca (tra cui Shahed, modelli a reazione e velivoli-esca Parodiya). Gli attacchi hanno interessato 18 località nel nord, sud ed est del Paese.
Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato di aver intercettato e distrutto ben 426 droni ucraini ad ala fissa nel corso della notte. I raid si sono concentrati su oltre 14 regioni russe — tra cui Belgorod, Kursk, Voronezh e la stessa area di Mosca — oltre che sulla Crimea e sul Territorio di Krasnodar.