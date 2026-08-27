Pizzaballa: In Terra Santa situazione molto deteriorata, la speranza non basta come soluzione – Il video

(Agenzia Vista) Rimini, 26 agosto 2026 "Una domanda semplice, ma non è semplice rispondere. È vero che parlare di speranza nel nostro contesto così lacerato, carico di odio, di rancore, di fatica un po' in tutti i sensi, in tutta la parte della Terra Santa, società israeliana e palestinese, soprattutto dentro queste prospettive così fragili, parlare di speranza sembra, come dire, battere l'aria." Così il Cardinale Pierbattista Pizzaballa intervenuto al Meeting di Rimini. Not for sale. Courtesy: Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev