Maxi attacco hacker a tre aeroporti britannici: rubati i dati di 8 milioni di clienti. Chiesto il riscatto

Il Manchester Airports Group, che gestisce gli scali di Manchester, Stansted ed East Midlands, ha fatto sapere di non voler pagare il riscatto

Un cyberattacco ha colpito tre dei principali aeroporti britannici, Manchester, Londra Stansted ed East Midlands. Gli hacker sono riusciti a rubare i dati di circa 8,7 milioni di clienti e ora hanno chiesto un riscatto. L’importo non è stato reso pubblico. A riportare la notizia è il Manchester Evening News. La società che gestisce i tre aeroporti, il Manchester Airports Group (Mag), avrebbe deciso di non pagare.

L’attacco agli aeroporti di Manchester, East Midlands e Stansted

L’attacco ha interessato i sistemi degli aeroporti di Manchester, East Midlands e Londra Stansted, quest’ultimo uno degli hub principali di Ryanair nella capitale britannica. Secondo le prime informazioni, gli hacker sarebbero riusciti ad accedere ai sistemi e a sottrarre i dati di circa 8 milioni e 700mila passeggeri tra indirizzi, nomi e contatti. L’attacco è avvenuto lo scorso fine settimana, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto oggi. Secondo quanto riportato dai media britannici, dietro l’operazione ci sarebbe un gruppo criminale già noto alle autorità del Regno Unito e sospettato di aver condotto attacchi simili anche in altri Paesi

Nessun problema per i voli

Il Manchester Airports Group ha assicurato che l’attacco non ha avuto conseguenze sulla sicurezza degli aeroporti né sulla regolarità dei voli. La società ha spiegato che l’accesso non autorizzato ha riguardato un sistema utilizzato per la gestione di alcuni dati dei clienti, ma che al suo interno non erano conservate informazioni bancarie. Il gruppo avrebbe inoltre scelto di non cedere alla richiesta degli hacker e quindi di non pagare il riscatto. Al momento non è però stata resa nota la cifra richiesta né sono stati forniti dettagli sulle modalità con cui i criminali avrebbero sottratto i dati.

Il Regno Unito nel mirino degli hacker

L’attacco ai tre aeroporti si inserisce in una serie di cyberattacchi che, negli ultimi anni, hanno colpito aziende e istituzioni britanniche. Tra le società finite nel mirino ci sono Jaguar Land Rover, Marks & Spencer, Harrods e Co-op, mentre tra le istituzioni colpite c’è anche la British Library. In diversi casi gli attacchi sono stati accompagnati dal furto di grandi quantità di dati e dalla richiesta di un riscatto.