Tromba d’aria devasta Cremona, crollano parti del Duomo e del Palazzo comunale – I video

Il forte temporale, iniziato nel pomeriggio, ha portato con sé grandine e violente raffiche di vento, causando la caduta di alberi, danni alle auto e disagi alla circolazione

Una violenta tromba d’aria ha colpito Cremona nel pomeriggio, provocando gravi danni in diversi punti della città. A essere danneggiati sono stati il Duomo, il tetto della torre civica del municipio e alcuni capannoni della Fiera. A causa del maltempo, è crollata la copertura di una guglia della Cattedrale. Al momento non risultano persone ferite.

L’intervento dei vigili del fuoco per il maltempo

Il maltempo è iniziato intorno alle 16, quando un forte temporale si è rapidamente intensificato, accompagnato da grandine e raffiche di vento molto violente. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per allagamenti, alberi caduti e tetti danneggiati. In diversi punti della città la circolazione è stata rallentata proprio a causa dei detriti e degli interventi di messa in sicurezza.

L’annuncio del sindaco

Il sindaco di Cremona Andrea Virgilio ha pubblicato sui social alcune immagini dei danni provocati dal maltempo. «Il nubifragio che ha colpito Cremona oggi è stato molto più violento di quello di circa un mese fa e i danni, purtroppo, sono decisamente più rilevanti», ha scritto. «Non parliamo soltanto di alberi e rami caduti: questa volta registriamo danni importanti anche agli edifici». Il sindaco ha poi spiegato che tecnici, Polizia Locale, Protezione Civile e soccorritori sono impegnati sul territorio per verificare la situazione e intervenire nelle zone più colpite. «Ci sono ancora situazioni critiche sulla viabilità, rallentamenti e ingorghi», ha avvertito Virgilio, invitando i cittadini a muoversi con prudenza e, dove possibile, a evitare le aree interessate dagli interventi.