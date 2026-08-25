Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀCambiamento climaticoGhiacciaiLegambienteMonte BiancoPolitiche ambientali

Il Monte Bianco è meno bianco: i ghiacciai scompaiono a una velocità mai vista prima. Persi 15 metri di spessore in sei anni

25 Agosto 2026 - 08:44 Chiara Pancari
alpinisti dispersi monte bianco
alpinisti dispersi monte bianco
L'allarme di Legambiente a La Stampa: «Stanno aumentando i rischi e anche le conseguenze sull’economia»
Google Preferred Site

Il ghiacciaio del Miage, in Val Vény, ai piedi del Monte Bianco, si sta assottigliando a un ritmo sempre più rapido. Tra gli anni Ottanta e il 2020 aveva perso circa 15 metri di spessore. Nei sei anni successivi ne ha persi altri 15, secondo i dati presentati da Legambiente durante la settima edizione della Carovana dei ghiacciai.

«Da soli non possiamo fare niente»

Il Miage è un ghiacciaio particolare: gran parte della sua superficie è ricoperta da rocce e detriti, che lo rendono molto diverso – alla vista – delle masse glaciali completamente bianche a cui la nostra mente è abituata. Ma anche sotto quella copertura, la massa glaciale continua a ridursi. Per Alessandra Piccioni, del direttivo di Legambiente, basta osservare le montagne per rendersi conto dei cambiamenti provocati dal clima. Alice De Marco, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, sottolinea a La Stampa invece la necessità di intervenire con politiche di mitigazione e adattamento: «Da soli non possiamo fare niente. Serve una struttura di alleanze».

Il rischio per la montagna e per chi ci vive

La riduzione dei ghiacciai non mette in pericolo soltanto gli ecosistemi d’alta quota: il vicino Planpincieux, nella Val Ferret, è da anni sottoposto a monitoraggio perché un eventuale collasso della sua fronte potrebbe coinvolgere la strada comunale e l’abitato di Montitaz-Damon. Secondo Valter Maggi, professore di Geografia fisica all’Università di Milano-Bicocca e presidente della Fondazione glaciologica italiana, sono «centinaia se non migliaia» i sentieri che potrebbero essere esposti a rischi legati alla presenza delle lingue glaciali. Il sistema di monitoraggio del Planpincieux è considerato un modello anche a livello internazionale. Un sistema simile, sottolinea il quotidiano torinese, che seppure con tecniche differenti era attivo anche sul ghiacciaio del Birch, crollato nel maggio 2025 sul villaggio svizzero di Blatten. Secondo Maggi, il monitoraggio ha permesso di mettere in salvo circa 300 persone.

Ti potrebbe interessare

Per Legambiente, questi fenomeni mostrano la necessità di intervenire anche sulle cause del riscaldamento globale. Bonardo chiede misure urgenti di mitigazione, con una riduzione dell’uso delle fonti fossili e un’accelerazione sulle rinnovabili. «Stanno aumentando i rischi e anche le conseguenze sull’economia», avverte.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«Papà, non ce la faccio». Molla il bimbo di 7 anni a 2mila metri e prosegue l’escursione: i soccorsi e l’intervento della polizia

2.

Il 1° ottobre Rai Scuola chiude. Al suo posto un nuovo canale dedicato all’identità italiana

3.

«Sigfrido Ranucci rimosso da Report», cosa gli offrono per restare in Rai: il gelo con la redazione e chi prenderà il suo posto

4.

Ranucci, i colleghi di Report e quella richiesta di farsi da parte: «Salviamo la trasmissione»

5.

Palermo, almeno dieci positivi tra i parenti della piccola Anna Rosa, morta per sospetta difterite. Giallo su chi sia stato il paziente zero

leggi anche
ESTERI

Le meduse costringono la Francia a chiudere tre reattori della centrale nucleare di Gravelines

Di Olga Colombano
caldo emergenza
SOSTENIBILITÀ

Mauro Ceruti: «Le conseguenze del riscaldamento globale di quest’estate sono paragonabili a quelle di una pandemia»

Di Olga Colombano
caldo record previsioni
ATTUALITÀ

La quarta ondata di calore è la più lunga finora, a Roma l’estate più calda da 25 anni. Temporali in arrivo, allerta gialla in Campania

Di Cecilia Dardana