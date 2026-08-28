Portavoce Trump Leavitt lascia incarico, la Casa Bianca la celebra con le sue risposte più accese – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 28 agosto 2026 La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt lascia temporaneamente il suo ruolo per la nascita del figlio. Sui canali ufficiali dell'amministrazione è stato diffuso un filmato che ripercorre le sue risposte più accese e i confronti più duri con i giornalisti durante i briefing in sala stampa. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev