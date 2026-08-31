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«Ho esagerato, me la sono tirata», Chiara Ferragni racconta il malore ad alta quota in Perù: come sta l’influencer – Il video

31 Agosto 2026 - 15:01 Alba Romano
L'influencer racconta sui social la disavventura vissuta a Cuzco dopo un'escursione a 5mila metri sulle Rainbow Mountains: «Mi sembrava di non respirare e sono andata in panico, ma ora sto bene»
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«L’ultima notte a Cuzco, che è stato anche il giorno che siamo andati alle Rainbow Mountains a 5mila metri, dopo l’escursione sono andata a mangiare una pizza. Subito ho sentito una botta di calore e come se il corpo non rispondesse bene. Mi sembrava di non respirare bene e sono data in panico. Erano i sintomi dell’altitudine». Comincia così il racconto con cui Chiara Ferragni ha svelato ai suoi follower su Instagram le ragioni del malore durante il suo soggiorno in Perù. Un forte spavento legato all’altitudine che ha colpito l’influencer al termine di una giornata ad altissima quota, fortunatamente rientrato senza gravi conseguenze: «Ora sto bene», ci ha tenuto a rassicurare fin da subito.

Il ricorso all’ossigeno in hotel

Per fronteggiare i sintomi dell’ipossia e la sensazione di soffocamento, Ferragni e il suo gruppo sono rientrati in hotel: «Siamo andati in hotel e ho fatto l’ossigeno, che è a disposizione negli alberghi», ha spiegato l’influencer nelle sue storie, mostrando la foto del kit con la bombola e la maschera per le inalazioni utilizzata in camera.

Il rientro a Lima e l’autoironia sui social

Dopo la somministrazione di ossigeno e il recupero delle condizioni fisiche, l’itinerario è proseguito regolarmente senza ulteriori intoppi. «Il giorno dopo siamo tornati a Lima e tutto bene», ha concluso Ferragni, lasciando spazio a una battuta autoironica sulla troppa sicurezza mostrata prima del malessere: «Ho un po’ esagerato. E poi dicevo che andava tutto benissimo: non bisogna mai tirarsela».

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