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Lionel Richie ricoverato in terapia intensiva, il malore sul palco a St. Louis: come sta il cantante

01 Settembre 2026 - 16:16 Alba Romano
lionel richie malore
lionel richie malore
L'artista 77enne ha chiesto una sedia per riuscire a cantare l'ultimo brano in scaletta, "All Night Long". A pesare sarebbe stato il forte caldo del Missouri. Già a giugno era stato portato via in ambulanza durante la data d'esordio del tour
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Paura per i fan di Lionel Richie. Il cantante 77enne si trova attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Saint Louis, in Missouri, a causa di un malore accusato sabato sera proprio mentre si esibiva sul palco. A lanciare la notizia del ricovero è stato il portale americano Tmz. Durante l’esibizione al The Muny, una grande arena all’aperto da 11mila posti, il cantante è apparso visibilmente affaticato nella parte finale della scaletta. Per riuscire a intonare All Night Long, la celebre hit con cui tradizionalmente chiude i suoi live, Richie è stato costretto a chiedere una sedia ai suoi collaboratori per non perdere l’equilibrio. Nonostante l’evidente stanchezza, il concerto si è concluso senza che il pubblico percepisse segnali di grave allarme, ma subito dopo la chiusura del sipario è scattato il trasferimento d’urgenza in ospedale.

La diagnosi

Secondo le informazioni filtrate dalla struttura sanitaria, il malore che ha costretto il cantante alla terapia intensiva sarebbe riconducibile a una «lieve disidratazione». A giocare un ruolo determinante in questa disavventura potrebbero essere state le condizioni climatiche: il The Muny è infatti una struttura aperta e in questa stagione le temperature nel Missouri raggiungono picchi molto elevati, capaci di mettere a dura prova la tenuta fisica di chiunque, specie di un artista impegnato in un live di quasi due ore.

Il precedente di giugno in Minnesota

Non è la prima volta che l’età e le fatiche del tour Sing A Song All Night Long si fanno sentire. Lo scorso 24 giugno, in occasione della data d’apertura alla Grand Casino Arena di St. Paul, in Minnesota, Lionel Richie aveva accusato un problema molto simile. Sulle note di Dancing on the Ceiling aveva iniziato a barcollare, trovando rifugio su una sedia e confessando al pubblico di sentirsi stordito. Dopo aver provato a resistere cantando Three Times a Lady da seduto, aveva dovuto alzare bandiera bianca interrompendo lo show. La sua band era rimasta sul palco per circa un quarto d’ora, mentre il cantante veniva prelevato e portato via in ambulanza.

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