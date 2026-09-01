Stangata energia, l’inflazione ad agosto schizza al +3,3%. E la benzina va oltre i 2 euro in autostrada

A trainare il carovita è quasi esclusivamente il comparto energetico. E la tendenza è in gran parte europea

Il rientro dalle vacanze porta con sé una nuova fiammata dell’inflazione. Secondo le stime preliminari diffuse dall’Istat, nel mese di agosto l’indice nazionale dei prezzi al consumo (Nic) registra un incremento dello 0,5% su base mensile e al +3,3% su base annua, in forte accelerazione rispetto al +2,9% rilevato a luglio. Una tendenza speculare si registra in tutta la zona euro, dove Eurostat stima un’inflazione in crescita al 3,3%.

A trainare il carovita è quasi esclusivamente il comparto energetico, a causa delle perduranti tensioni sui mercati internazionali, mentre l’inflazione di fondo (al netto di energia e alimentari freschi) mostra un leggerissimo rallentamento, scendendo dall’1,6% all’1,5%.

Cosa spinge i prezzi: l’impatto di luce, gas e trasporti

Il motore dell’aumento dei prezzi resta la bolletta energetica, le cui tensioni si riflettono sia sui costi domestici che sulla rete distributiva dei carburanti. La componente energetica complessiva fa registrare un balzo record dal +11,6% di luglio al +17,0% di agosto. Nello specifico, la crescita è sostenuta sia dagli energetici regolamentati (da +14,8% a +18,8%), sia da quelli non regolamentati (da +11,4% a +16,9%).

Di contro, a mitigare parzialmente la spinta inflazionistica è la decelerazione dei servizi ricreativi e culturali (da +3,0% a +2,6%) e dei trasporti (da +1,6% a +0,9%). Infine il ritmo di crescita dei beni accelera dal +3,2% al +4,1%, mentre quello dei servizi scende dal +2,7% al +2,4%, allargando la forbice tra i due settori a 1,7 punti percentuali.

Si tratta del tasso di inflazione più alto negli ultimi tre anni

Il tasso di inflazione registrato ad agosto (3,3%) è il dato più alto da quasi tre anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l’Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata ad agosto 2026. A settembre 2023 l’inflazione aveva toccato il 5,3%.

Carburanti alle stelle: la benzina abbatte il muro dei 2 euro

I dati dell’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) confermano la stangata ai distributori. Il costo dei carburanti ha superato soglie critiche sia sulla rete ordinaria che sulle arterie autostradali. Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,022 euro al litro per la benzina (2,017 il prezzo di ieri )e 2,130 euro al litro per il gasolio (lo stesso prezzo di ieri). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,104 euro al litro per la benzina (2,097 ieri) e 2,204 euro al litro per il gasolio (stabile su ieri).