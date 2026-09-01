Ultime notizie Alessandro Di BattistaNepalReportSigfrido RanucciUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Tajani: In arrivo nuovo pacchetto aiuti per Ucraina, anche generatori per rete elettrica – Il video

01 Settembre 2026 - 20:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Wicklow, Irlanda, 01 settembre 2026 "Noi stiamo preparando, dopo i 12 pacchetti di aiuti di tipo militare che abbiamo inviato, stiamo preparando un altro pacchetto. Il Parlamento attraverso il Copasir verrà informato, e poi il ministro Crosetto, il ministro Giorgetti ed io firmeremo il pacchetto da inviare in Ucraina." Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Wicklow, Irlanda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Sondaggio Swg-La7, Vannacci supera pure Forza Italia: ora è il quarto partito d’Italia – I dati

2.

Il Viminale sospende Schengen con la Spagna per altre due settimane: confermati i controlli. Madrid ricambia: «Allora proroghiamo anche noi»

3.

Dario Franceschini e la confessione: «Ho il Parkinson. La diagnosi è stata una botta tremenda. Ecco perché lo racconto»

4.

Legge elettorale, tornano le preferenze, via la norma «taglia cespugli» e si lavora al ballottaggio. Vannacci: «La mossa della paura»

5.

Andrea Stroppa e l’ipotesi di un’alleanza Meloni-Vannacci: «Hanno radici fasciste. Mi pento di aver avvicinato Elon Musk alla politica italiana»