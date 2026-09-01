Tajani: In arrivo nuovo pacchetto aiuti per Ucraina, anche generatori per rete elettrica – Il video

(Agenzia Vista) Wicklow, Irlanda, 01 settembre 2026 "Noi stiamo preparando, dopo i 12 pacchetti di aiuti di tipo militare che abbiamo inviato, stiamo preparando un altro pacchetto. Il Parlamento attraverso il Copasir verrà informato, e poi il ministro Crosetto, il ministro Giorgetti ed io firmeremo il pacchetto da inviare in Ucraina." Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Wicklow, Irlanda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev