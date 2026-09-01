Tajani: Non siamo in guerra con Mosca, a loro non conviene attaccarci, ne uscirebbero sconfitti – Il video

(Agenzia Vista) Wicklow, Irlanda, 01 settembre 2026 "Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma io non credo che la Russi, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa. Comunque bisogna sempre vigilare, non sottovalutare i rischi, ma sappiamo bene che la Russia valuta la forza dell'Occidente e non credo che convenga a Mosca attaccare l'Occidente, perché ne uscirebbe sconfitta." Così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa a Wicklow, Irlanda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev